Ampelkoalition

Bundeskanzler Scholz hält sich aus dem Streit zwischen Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner bislang raus. (imago / photothek / Florian Gaertner)

Innerhalb der Bundesregierung bestehe Konsens, dass die finanziellen Spielräume in den kommenden Haushaltsjahren sehr begrenzt seien und die Schuldenregel eingehalten werden müsse.

In der Ampel-Koalition wird derzeit über eine Fortschreibung der Eckwerte und den Haushalt für das kommende Jahr verhandelt. Im Zuge der Etataufstellung gerieten Habeck und Lindner in einem öffentlich gewordenen Briefwechsel aneinander. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob und wie mehr Einnahmen erzielt werden könnten und welche Vorhaben Priorität haben sollten.

Habeck warnt vor Vorfestlegungen

Habeck schlug in dem Brief an Lindner vor, darüber zu beraten, wie man Einnahmen verbessern und den Abbau umweltschädlicher Subventionen vorantreiben könne. Bis dies geklärt sei, solle Lindner keine weiteren öffentlichen oder internen Vorfestlegungen etwa zur Aktienrente, zu Umsatzsteuerrabatten in der Gastronomie oder zur Bundeswehr treffen. Es seien auch andere politische Projekte vereinbart worden, die keinesfalls nachrangig zur Einhaltung der Schuldenbremse stünden.

Lindner kritisierte, dass Habeck die bisherigen Planungen zum Haushalt 2024 infrage stellt. Steuererhöhungen erteilte der FDP-Politiker eine Absage. Eigentlich müssten die Steuersätze gesenkt werden, sagte er.

Nach "Spiegel"-Informationen will Lindner die Wirtschaft im Zuge des angekündigten Steuerpakets in zweistelliger Milliardenhöhe entlasten. Eckwerte des Programms sollten Ende März vorgelegt werden, hieß es.

