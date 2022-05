Der 102. Deutsche Katholikentag in Stuttgart steht unter dem Motto "leben teilen". (imago / Arnulf Hettrich)

Er will ab 11 Uhr an einer Podiumsdiskussion zum Thema "Zeitenwende und Zusammenhalt - Gesellschaft und Politik in unsicheren Zeiten" teilnehmen. Der Katholikentag findet erstmals seit vier Jahren wieder in Präsenz statt. Bis Sonntag wird mit rund 30.000 Besuchern in der baden-württembergischen Landeshauptstadt gerechnet.

Gestern hatte Scholz beim Weltwirtschaftsforum in Davos für neue Formen der internationalen Zusammenarbeit geworben. Er rief die Staatengemeinschaf auf, die Verletzung von Menschenrechten in China nicht einfach hinzunehmen. Die Welt dürfe hier nicht wegsehen. Scholz reagierte damit auf neue Belege für die Verfolgung der Minderheit der Uiguren in der Provinz Xinjiang. Zugleich zeigte sich der Kanzler besorgt über den wachsenden Machtanspruch der Volksrepublik. Peking sei wieder ein globaler Akteur. Daraus lasse sich aber kein Anspruch auf Hegemonie in Asien und darüber hinaus ableiten.

