SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat den Rückzug der internationalen Militärkräfte aus Afghanistan verteidigt. Es sei nie vorgesehen gewesen, dass dies ein Dauereinsatz werde. Unterdessen gehen die Evakuierungsflüge weiter. Die Bundeswehr will auch zwei Hubschrauber einsetzen, um Menschen aus Kabul herauszuholen.

Scholz sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, die Bundesregierung hätte sich allerdings gewünscht, dass der Abzug ein wenig langsamer vonstatten geht. Nun gehe es darum, deutsche Staatsbürger aus Afghanistan herauszuholen und die Ortskräfte dabei zu unterstützen, das Land zu verlassen.



Der Vizekanzler sprach sich zudem dafür aus, hilfesuchenden Menschen in den Nachbarländern Afghanistans Zufluchtsmöglichkeiten zu schaffen. Die Devise sei, vor Ort zu helfen. Es gebe Millionen Menschen auf der Welt, die sich auf der Flucht befänden. Man müsse dafür Sorge tragen, dass in sicheren Nachbarländern Integrationsperspektiven entstünden.

Hubschrauber sollen Evakuierung unterstützen

Die Evakuierungsflüge der Bundeswehr aus Afghanistan gehen unterdessen weiter. Zuletzt wurden am späten Abend 172 Personen ausgeflogen und weitere sieben in der Nacht. Ab heute stehen zwei Hubschrauber zur Unterstützung bereit, die Menschen von gefährlichen Orten in Kabul zum Flughafen bringen sollen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums werden die Hubschrauber nicht außerhalb der afghanischen Hauptstadt eingesetzt. Bisher ist die Bundeswehr nur innerhalb des Flughafens Kabul im Einsatz, der von US-Truppen abgesichert wird.

Erste US-Maschinen landen in Ramstein

Auf dem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz sind die ersten US-Maschinen angekommen. An Bord waren Ortskräfte, die für das US-Militär in Afghanistan gearbeitet haben, und ihre Familien. Die Geflüchteten sollen bis zu zehn Tage in Ramstein bleiben, bevor sie in die USA weiterreisen. Die Bundesregierung hatte mit den Vereinigten Staaten vereinbart, dass deren Truppen den Standort als Drehkreuz für die Evakuierungsflüge nutzen können. In Ramstein sollen vorübergehend Tausende Afghanen untergebracht werden.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.