Bundeskanzler Scholz (SPD) und der serbische Präsident Vucic bei einer Pressekonferenz. (Michael Kappeler/dpa)

Scholz sagte, auch jene Länder sollten sich anschließen, die sich im EU-Beitrittsprozess bewegten. Vucic erklärte, Belgrad habe den russischen Angriff auf die Ukraine unter anderem in der UNO-Generalversammlung scharf verurteilt. Sein Land nehme eine andere Haltung bei den Sanktionen ein, da es die Energieversorgung berücksichtigen müsse. Außerdem betonte Vucic die langanhaltenden und engen Beziehungen Belgrads zu Russland.

Kosovo: Scholz sorgt für Empörung in Belgrad

Der serbische Präsident kritisierte zudem die Aussagen des Bundeskanzlers zur Anerkennung des Kosovo. Scholz hatte am Vormittag bei einem Besuch in der kosovarischen Hauptstadt Pristina gesagt, es sei nicht vorstellbar, dass zwei Länder, die sich gegenseitig nicht anerkannten, Mitglieder der Europäischen Union würden. Der serbische Präsident erklärte, sein Land werde nicht auf Druck und Drohungen reagieren.

Serbien betrachtet das Kosovo als abtrünnige Provinz. Der Konflikt ist seit Jahren ungelöst und lässt die EU-Beitrittsgespräche beider Länder stocken.

Scholz will EU-Beitrittsprozess der Balkanländer voranbringen

Zum Auftakt seiner zweitägigen Reise in die Region hatte Scholz in Pristina betont, dass den sechs Ländern des Westbalkans schon vor 19 Jahren der Beitritt zur Europäischen Union in Aussicht gestellt worden sei. Deswegen sei es wichtig, ein neues Zeichen der Hoffnung und Zuversicht zu setzen.

Serbien, Montenegro, Nordmazedonien und Albanien sind seit Jahren EU-Beitrittskandidaten. Das Kosovo und Bosnien-Herzegowina warten noch auf diesen Status. Der kosovarische Ministerpräsident Kurti kündigte nach einem Gespräch mit Scholz an, einen Antrag auf Aufnahme in die EU noch in diesem Jahr zu stellen.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.