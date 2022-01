Bundeskanzler Scholz im Kanzleramt. (dpa/ Hannibal Hanschke)

Das Bundesarchiv bestätigte einen Medienbericht über eine entsprechende Stasi-Akte. Diese bezieht sich dem Bericht zufolge sowohl auf Reisen von Scholz in die DDR als auch auf seine damalige Tätigkeit als Politiker in Hamburg. Der Bundeskanzler reagierte gelassen. Er wisse um die Tatsache, dass er bespitzelt worden sei. Wörtlich fügte er hinzu: "Ist nicht schön, aber so isses eben." Laut der Deutschen Presse-Agentur beantwortete er allerdings nicht die Frage, ob er selbst einmal Einsicht in die Akten hatte.

