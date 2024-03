Nahost-Reise

Olaf Scholz auf dem Flughafen in Akaba (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

In Akaba trifft Scholz morgen den jordanischen König Abdullah II., dessen Land die Luftbrücke zur Versorgung der palästinensischen Bevölkerung initiiert hat. Daran beteiligt sich inzwischen auch die deutsche Luftwaffe. Anschließend reist der Kanzler nach Israel weiter, wo unter anderem ein Gespräch mit Ministerpräsident Netanjahu geplant ist.

Vor seiner Abreise in den Nahen Osten hatte Scholz die israelische Regierung vor den Folgen einer Bodenoffensive in Rafah gewarnt. Wichtig sei, dass nicht weiteres Leid durch eine groß angelegte Offensive passiere, sagte Scholz in Berlin. Er sehe die Gefahr, dass es zu sehr vielen zivilen Opfern komme, was unbedingt vermieden werden müsse. Damit ging Scholz auf Distanz zum israelischen Regierungschef Netanjahu, der Pläne für die Bodenoffensive in der Stadt im Süden des Gazastreifens trotz internationaler Kritik gestern gebilligt hatte.

Scholz forderte eine Feuerpause, die die Freilassung der israelischen Geiseln und humanitäre Hilfslieferungen nach Gaza ermöglichen solle. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge sollen die Verhandlungen über eine Waffenruhe morgen in Katar fortgesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.