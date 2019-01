Scholz in Peking

Bundesfinanzminister Scholz bewertet die geplante Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen China und den USA als gutes Zeichen.

Es gelte in der derzeitigen weltwirtschaftlichen Situation, Konflikte zu minimieren, sagte der SPD-Politiker in Peking. Der Erfolg der Gespräche lasse sich zwar nicht prognostizieren. Es sei aber gut, dass es sie gebe. Die Verhandlungen zur Beilegung des Zollstreits sollen Ende des Monats in den USA fortgesetzt werden.



Zum Ziel seiner Reise nach China sagte Scholz, es gehe ihm darum, Verbesserungen und Vereinbarungen zu erreichen, die den Zugang von deutschen Banken, Finanzinstituten und Versicherungen zum chinesischen Markt erleichterten.