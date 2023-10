Krieg in Nahost

Nach seinem Besuch in Israel will Scholz nach Ägypten weiterreisen,. (Michael Kappeler / dpa Pool / dpa / Michael Kappeler)

Scholz will sich über die Lage im Kriegsgebiet informieren, aber auch darüber sprechen, wie ein Flächenbrand in der Region verhindert werden kann. Am Abend reist er weiter nach Ägypten, das als einziges Nachbarland Israels an den Gazastreifen grenzt.

Wegen der humanitären Lage im Nahen Osten findet am Nachmittag auch ein virtuelles Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs statt. Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte unter anderem eine EU-Luftbrücke von Ägypten nach Gaza vorgeschlagen.

Militante Palästinenser feuerten indes erneut Raketen auf mehrere Städte in Israel. Sowohl im Süden des Landes als auch im Zentrum nahe der Hauptstadt Tel Aviv sei Raketenalarm ausgelöst worden, teilte die israelische Armee mit. Israels Luftwaffe hatte in der vergangenen Nacht ihre Angriffe auf Ziele im Gazastreifen fortgesetzt. Nach palästinensischen Angaben wurden dabei 80 Menschen getötet. Eine humanitäre Feuerpause zur Versorgung der Menschen es im Gaza-Streifen soll es laut dem israelischen Militär vorerst nicht geben.

