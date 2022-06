Scholz will eine "konzertierte Aktion" gegen die hohe Inflation (imago / Ikon Images / Luciano Lozano)

"Gemeinsam mit den Sozialpartnern wollen wir diskutieren, wie wir mit der aktuellen Preisentwicklung umgehen", sagte Scholz. Es gehe um eine "gezielte Kraftanstrengung in einer außergewöhnlichen Situation". Im Mai lagen die Verbraucherpreise in Deutschland um 7,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag anhand vorläufiger Daten mitgeteilt hatte.

Warnung vor dauerthaft hoher Inflation

Als Hauptursache für die gestiegenen Preise nannte Scholz den Krieg in der Ukraine, der die Energie- und Rohstoffpreise anheize. Noch seien die Preissteigerungen auf "einmalige Schocks" zurückzuführen. Der Kanzler warnte vor einer dauerhaften Entwicklung mit zu hohen Inflationsraten. Die staatlichen Hilfen könnten nicht unbegrenzt ausgezahlt werden.

Arbeitgeber begrüßen die Aktion

Die Arbeitgeber erklärten, sie wollten an der "konzertierten Aktion" teilnehmen. Arbeitgeberpräsident Dulger sagte: "Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften haben in den bisherigen Krisen immer konstruktiv an Lösungen mitgearbeitet. Wir werden es auch dieses Mal tun."

