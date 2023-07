Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf der Sommer-Pressekonferenz (Michael Kappeler / dpa )

Scholz sagte bei seiner Sommer-Pressekonferenz, es gefalle weder ihm noch irgendwem sonst, dass so laut zwischen SPD, Grünen und FDP diskutiert worden sei. In der Koalition hatte es vor allem wegen des sogenannten Heizungsgesetzes über Wochen hinweg kontroverse Debatten gegeben.

Scholz betonte, nicht nur die Regierung, auch die Gesellschaft brauche ein Verständnis dafür, dass Kompromisse ein Ausdruck guter und vernünftiger Politik seien. Beim Heizungsgesetz sei eine sehr gute Lösung gefunden worden.

Scholz erwartet keinen Höhenflug der AfD bei der nächsten Bundestagswahl

Scholz nahm auch Stellung zu den Popularitätswerten der AfD, die in Umfragen derzeit auf 20 Prozent kommt. Er sei zuversichtlich, dass die Partei bei der nächsten Bundestagswahl "nicht anders" abschneiden werde als bei der letzten, sagte Scholz. 2021 entfielen auf die AfD 10,3 Prozent.

Eine "Normalisierung" rechten Gedankenguts sehe er jedenfalls nicht, sagte der Kanzler. Viele Bürgerinnen und Bürger seien sich einfach nicht sicher, wie die Zukunft sein werde.

Scholz fordert entschlossenes Vorgehen gegen Gewalt in Freibädern

Scholz forderte bei der Pressekonferenz auch ein entschlossenes Vorgehen gegen gewalttätige Ausschreitungen in Freibädern. Solche Vorfälle dürften nicht achselzuckend zur Kenntnis genommen werden. Er betonte, der Staat müsse darauf reagieren und deutlich machen, dass Gewalt nicht geduldet werde. Es sei völlig richtig, wenn daraus die Konsequenz gezogen werde, jetzt auch Polizei einzusetzen.

Zuletzt hatten wiederholt gewalttätige Zwischenfälle in Berliner Freibädern für Schlagzeilen gesorgt. Der Berliner Senat kündigte daher gestern ein Bündel an Maßnahmen an, darunter den Einsatz von mobilen Polizeiwachen sowie eine Ausweispflicht für die Besucher. Die Gewerkschaft der Polizei lehnt die Forderungen nach mehr Präsenz in den Bädern allerdings ab.

