Scholz will weniger Streit in der Ampelkoalition. (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Scholz sagte der Zeitung "Mannheimer Morgen", die Bundesregierung aus seiner SPD, den Grünen und der FDP habe nüchtern betrachtet inhaltlich viel geleistet. Doch trübe der öffentliche Streit in der Koalition die Stimmung. Manche Parteien lernten gerade, was es bedeute, sich einigen zu müssen – und zwar nicht auf 100 Prozent des eigenen Programms. Scholz betonte, gerade in Zeiten von Unsicherheiten sei wichtig, dass man in großen Fragen vernünftige Entscheidungen treffe und die gefundene Linie dann auch gemeinsam nach außen vertrete.

Diskussionen gibt es innerhalb der Ampelkoalition derzeit unter anderem bei der Steuerung der Zuwanderung und in der Frage eines subventionierten Strompreises für besonders energieintensive Unternehmen.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.