Straßenblockaden und Aktionen gegen Kunstwerke

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kritisiert die Aktionsformen der Klimaaktivisten (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Er sei bedrückt darüber, von bestimmten Vorfällen wie der Beschädigung von Kunstwerken zu hören, sagte Scholz in Berlin. Noch unklar ist, ob ein tragischer Unfall heute in Berlin mit den Klimaprotesten in Zusammenhang steht. Nach Medienberichten hatte eine Fahrradfahrerin, die von einem LKW angefahren worden war, keine Hilfe von einem Spezialfahrzeug der Feuerwehr bekommen können, weil Klima-Aktivisten die Straßen blockiert hatten. Scholz betonte, er kenne den Vorgang nicht. Er könne nur appellieren, dass man bei Aktionen immer mitbedenken müsse, dass der Protest nicht zur Gefährdung Anderer beitrage.

Die Gewerkschaft der Polizei erklärte nach dem Unfall, spätestens jetzt sollte man sich "vom Märchen des harmlosen Protests verabschieden". "Wer Verkehrswege blockiert, riskiert und behindert die Handlungsfähigkeit der Inneren Sicherheit und nimmt auch bewusst in Kauf, dass Menschen in Not länger auf Hilfe von Polizei und Feuerwehr warten müssen."

Die Gruppe "Letzte Generation" äußerte sich in einer Stellungnahme "bestürzt". Sie würden bei ihren Straßenblockaden "sorgfältig auf das Einhalten von Rettungsgassen" achten. Dennoch könne man nicht ausschließen, dass die Verspätung des Rüstwagens auf einen von ihnen verursachten Stau zurückzuführen sei.

