Drohender Handelskrieg?

Scholz sagte bei einem Treffen mit dem britischen Premier Starmer in der Nähe von London, der weltweite Austausch von Waren und Gütern habe sich als Erfolgsgeschichte erwiesen. Es gehe jetzt darum, die Welt nicht durch Zollbarrieren aufzuteilen. Auch CDU-Kanzlerkandidat Merz betonte, Zölle seien noch nie eine gute Idee gewesen, um handelspolitische Konflikte zu lösen. Die von Trump erhobenen Zölle müssten nicht von denen bezahlt werden, die nach Amerika importierten, sondern von den Konsumenten. Damit werde der US-Präsident mit seiner Zollpolitik auch in den USA selbst Widerstand auslösen, meinte Merz in Berlin.

Die EU-Kommission bezeichnete die Erhöhung der US-Zölle als schädlich für alle Seiten. Zugleich warnte sie, man werde hart zurückschlagen, wenn man ebenfalls von unfairen Zöllen betroffen sei.

Trump: Zölle werden für US-Bürger "vielleicht schmerzhaft"

Trump selbst schrieb in seinem Onlinenetzwerk "Truth Social", die Zölle würden für die US-Bürger möglicherweise schmerzhaft. Am Ende werde man aber Amerika wieder groß machen, und das werde den Preis wert sein, der dafür gezahlt werden müsse.

Nach Angaben der US-Regierung wird für Einfuhren aus Kanada und Mexiko ein Aufschlag von 25 Prozent fällig. Öl und Gas aus Kanada werden mit Zöllen von zehn Prozent belegt. Für Importe aus China gelten ebenfalls Aufschläge von zehn Prozent, die zu bestehenden Zöllen hinzukommen. Die drei Länder kündigten bereits an, mit ähnlichen Maßnahmen zu reagieren

