Spannungen beigelegt

Annalena Baerbock, Bundesaußenministerin (picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

Nur wenige Stunden nach dem Telefonat zwischen Steinmeier und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj kündigte Bundeskanzler Scholz an, dass Außenministerin Baerbock nach Kiew reisen wird. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Gestern war auch bekanntgeworden, dass Bundestagspräsidentin Bas am Wochenende die ukrainische Hauptstadt besuchen will.

In dem Gespräch zwischen Steinmeier und Selenskyj seien die Irritationen um dessen abgelehnten Besuch in der Ukraine ausgeräumt worden, teilte das Präsidialamt in Berlin mit. Beide Staatsoberhäupter hätten das Gespräch als sehr wichtig und sehr gut bezeichnet.

