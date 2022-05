Spannungen beigelegt

Annalena Baerbock, Bundesaußenministerin (picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

Steinmeier und der ukrainische Präsidente Selenskyj hatten gestern miteinander telefoniert. Nur wenige Stunden danach kündigte Bundeskanzler Scholz die Reise von Baerbock an. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Gestern war auch bekanntgeworden, dass Bundestagspräsidentin Bas am Wochenende die ukrainische Hauptstadt besuchen will.

In dem Gespräch zwischen Steinmeier und Selenskyj seien die Irritationen um dessen abgelehnten Besuch in der Ukraine ausgeräumt worden, teilte das Präsidialamt in Berlin mit. Beide Staatsoberhäupter hätten das Gespräch als sehr wichtig und sehr gut bezeichnet.

Melnyk: "Froh und dankbar"

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, sagte im Deutschlandfunk , er sei froh und dankbar für das Telefonat. Melnyk warf der Bundesregierung zugleich vor, dass es bei den Waffenlieferungen an sein Land nicht rasch genug vorangehe. So gebe es bei den zugesicherten Gepard-Flugabwehrpanzern bis heute keinen Millimeter Fortschritt. Die Zeitung "Die Welt" berichtet, die Lieferung komme nicht voran, weil Deutschland Schwierigkeiten habe, die passende Munition zu beschaffen.

AfD weiter gegen Waffenlieferungen

Der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Lucassen, spricht sich weiter gegen Waffenlieferungen an die Ukraine aus Bundeswehrbeständen aus. Lucassen sagte im Deutschlandfunk , wenn man damit anfangen würde, sei dies ein "Fass ohne Boden". Man brauche eine Bundeswehr, die wieder zur Landesverteidigung befähigt sei. Außerdem dürfe keine Möglichkeit entstehen, seitens der russischen Föderation als Kriegspartei eingestuft zu werden, so Lucassen. Die Ukraine könne aber generell mit Waffen aus ehemaligen Sowjetbeständen unterstützt werden.

