Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) (Olivier Matthys/AP/dpa)

Wie der Kanzler am Rande des EU-Gipfels in Brüssel mitteilte, soll Griechenland deutsche Schützenpanzer erhalten als Ausgleich für die Lieferung von Waffen sowjetischer Bauart in die Ukraine. Einzelheiten nannte er nicht. Die griechischen Streitkräfte verfügen über Schützenpanzer des sowjetischen Typs BMP-1. Dafür könnten sie deutsche Schützenpanzer vom Typ Marder erhalten.

Deutschland hat bereits einen Ringtausch mit Tschechien vereinbart: Das Land soll als Ausgleich für die Lieferung von Panzern sowjetischer Bauart in die Ukraine 15 Leopard-2-Panzer aus deutschen Industriebeständen erhalten. Laut den Angaben des Bundeskanzlers gibt es auch Pläne für einen Ringtausch mit Polen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.