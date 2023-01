Nach Rücktritt

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht und Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD) (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Scholz dankte der scheidenden Ministerin und erklärte, er habe hohen Respekt vor ihrer Entscheidung.

Nach Monaten der Kritik hatte Lambrecht am Morgen in einer schriftlichen Erklärung ihren Rücktritt bekannt gegeben. Eigene Fehler räumte sie darin nicht ein. Stattdessen nannte sie die Berichterstattung der Medien als Grund für ihren Rücktritt. Kritiker hatten ihr immer wieder fehlende Sachkenntnis, die schleppend angelaufene Beschaffung für die Bundeswehr, aber auch ihr Auftreten in der Öffentlichkeit vorgeworfen.

CDU-Generalsekretär Czaja forderte eine zügige Nachbesetzung. Man brauche schnell Klarheit und Kompetenz für die Bundeswehr, sagte er im Fernsehsender WELT. FDP-Generalsekretär Djir-Sarai sagte, der Krieg in Europa lasse keine Zeit - eine Hängepartei sei schlecht für Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.