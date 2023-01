Nach Rücktritt

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht und Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD) (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Bei dem Besuch eines Rüstungskonzerns in Ulm sagte Scholz, er habe eine sehr klare Vorstellung davon, wie es an der Spitze des Ministeriums weitergehen solle. Scholz dankte der scheidenden Ministerin und erklärte, er habe hohen Respekt vor ihrer Entscheidung. Nach Monaten der Kritik hatte Lambrecht heute früh in einer schriftlichen Erklärung ihren Rücktritt bekannt gegeben. Eigene Fehler räumte sie darin nicht ein. Stattdessen nannte sie die Berichterstattung der Medien als Grund für ihren Amtsverzicht. Kritiker hatten ihr unter anderem fehlende Sachkenntnis vorgeworfen.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.