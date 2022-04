Berichte über Gräueltaten in Butscha

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt ein Pressestatement im Kanzleramt. (Hannibal Hanschke / AFP-POOL / dpa)

Im Kreis der Verbündeten werde man in den kommenden Tagen weitere Maßnahmen beschließen, sagte Scholz in Berlin, ohne weitere Details zu nennen. Die Ermordung von Zivilisten sei ein Kriegsverbrechen. Die Taten der russischen Streitkräfte müssten aufgeklärt werden. Finanzminister Lindner kündigte auf Twitter an, dass ab morgen über eine Verschärfung der Sanktionen beraten werde.

Vizekanzler Habeck und Bundesaußenministerin Baerbock hatten zuvor bereits erklärt, man müsse über schärfere Sanktionen reden. Verteidigungsministerin Lambrecht hatte angeregt, im europäischen Verbund über einen Stopp der Gaslieferungen aus Russland nachzudenken.

Der britische Premierminister Johnson erklärte, er werde alles tun, um - Zitat - Putins Kriegsmaschinerie auszuhungern. Dazu sollten Sanktionen und die militärische Unterstützung der Ukraine verstärkt werden.

