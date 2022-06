Bundeskanzler Scholz (SPD) soll auf dem Weg nach Kiew sein. (Patrick Pleul/dpa)

Wie unter anderem das ZDF meldet, wird Scholz dort heute gemeinsam mit Frankreichs Präsident Macron und Italiens Regierungschefs Draghi erwartet. Eine Bestätigung gab es bislang nicht. Der Bundeskanzler war wiederholt dafür kritisiert worden, dass er seit Beginn der russischen Invasion noch nicht in die Ukraine gereist ist.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Selenskyj Einladungen zum G7-Gipfel Ende Mai in Bayern und zum anschließenden NATO-Gipfel in Madrid angenommen. Unklar ist, ob er wie zuletzt üblich per Video teilnimmt oder anreist.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.