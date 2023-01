Ein Kampfpanzer des Typs Leopard 2 (IMAGO / Björn Trotzki )

Scholz werde einer Ausfuhr von Leopard-2-Kampfpanzern an die Ukraine zustimmen, wenn die USA ihrerseits Kampfpanzer vom Typ Abrams lieferten, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Das habe Scholz US-Präsident Biden mitgeteilt. Biden legte sich in dem Gespräch demnach noch nicht fest. Auch das Wall Street Journal berichtet über den Vorgang und beruft sich auf Regierungskreise.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg hatte zuvor beim Weltwirtschaftsforum in Davos angekündigt, dass die Ukraine schwerere Waffen für den Kampf gegen Russland erhalten werde. Diese Botschaft solle vom Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem rheinland-pfälzischen US-Stützpunkt Ramstein am Freitag ausgehen. Der per Video zugeschaltete ukrainische Präsident Selenskyj forderte rasche Hilfe durch den Westen. Die Lieferung von Waffen an die Ukraine müsse schneller erfolgen als die russischen Angriffe auf sein Land.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.