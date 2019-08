Bundesfinanzminister Scholz hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der einen weitreichenden Abbau des Solidaritätszuschlags vorsieht. Nach Medienberichten werden 90 Prozent der Steuerzahler mit der vorgesehenen Regelung vollständig entlastet. Die CDU dringt weiter darauf, den "Soli" komplett abzuschaffen.

Generalsekretär Ziemiak sagte, eine solche Entlastung der Mitte der Gesellschaft sei längst überfällig. Er rechnet damit, dass das Bundeskabinett den Gesetzentwurf noch in diesem Monat auf den Weg bringt. Ziemiak betonte aber, die CDU stehe langfristig weiterhin für einen vollständigen Abbau des Solidaritätszuschlags.



Das fordert auch die FDP und wirft der Union vor, bisher nicht "geliefert" zu haben. Fraktionsvize Theurer sagte, die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Kramp-Karrenbauer und Söder, hätten immer wieder versprochen, den Soli für alle Mittelständler, Handwerker, Selbstständigen und Leistungsträger abzuschaffen. Sie müssten das nun endlich nachholen. Der SPD warf Theurer einen "unsägliche Blockade gegen Entlastungen des Mittelstandes" vor.

Was steht im Gesetzentwurf?

Nach den Plänen von Scholz müssten 90 Prozent der Steuerzahler die Abgabe gar nicht mehr zahlen. So ist es auch im Koalitionsvertrag vorgesehen. Der Gesetzentwurf geht aber weiter. Er sieht vor, dass für weitere 6,5 Prozent die Belastung teilweise wegfällt. Das Magazin "Der Spiegel" berechnet, Singles müssten bis zu einem Einkommen von 73.874 Euro gar keinen Solidaritätszuschlag mehr bezahlen. In voller Höhe ist die Abgabe demnach ab einem Bruttojahreseinkommen von 109.451 Euro fällig.



Als Grund dafür, dass der Solidaritätszuschlag nicht für alle Steuerzahler abgeschafft wird, heißt es in dem Entwurf, es seien "sozialstaatliche Erwägungen maßgebend, da höhere Einkommen einer stärkeren Besteuerung unterliegen sollen als niedrigere Einkommen". Es ist aber die Rede von einem "ersten Schritt". Das lässt offen, dass in einem weiteren Schritt die vollständige Abschaffung kommt. Die SPD hält das aber nicht für nötig.

Was wird am Soli kritisiert?

Der Solidaritätszuschlag wurde 1995 für eine unbefristete Dauer eingeführt - zur Finanzierung der Kosten der deutschen Einheit. Derzeit beträgt die Abgabe 5,5 Prozent der Einkommensteuer. Im Haushaltsjahr 2018 brachte sie laut Finanzministerium 18,9 Milliarden Euro ein. Der "Soli" ist seit jeher umstritten, auch Gerichte haben sich mehrmals mit dem Zuschlag befasst. Zuletzt wurden immer wieder Forderungen laut, die Abgabe abzschaffen - oder aber, sie zwar beizubehalten, die Einnahmen aber an strukturschwache Gebiete in ganz Deutschland zu verteilen. Bisher geht das Geld an den Bund und ist nicht zweckgebunden.