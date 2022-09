Bundeskanzler Scholz bleibt bei seiner Haltung, der Ukraine derzeit keine Kampfpanzer aus Deutschland zu liefern. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Frederic Kern / Geisler-Fotopress)

Gerade die Waffen, die Deutschland zur Verfügung gestellt habe, hätten den Unterschied gemacht und die Erfolge ermöglicht, die die Ukraine jetzt verzeichne. Allerdings gelte generell der Grundsatz, keine Alleingänge zu machen.

Eskalation zwischen Russland und Nato vermeiden

Scholz betonte, man könne sich darauf verlassen, dass er besonnen, aber auch entschieden handele. Die Bundesregierung habe die Ukraine unterstützt und werde das weiter tun. Gleichzeitig bleibe es das Ziel, dass es nicht zu einer Eskalation zwischen Russland und der NATO komme.

Pläne der Ukraine, das gesamte von Russland besetzte Territorium einschließlich der Krim zurückzuerobern, wollte der Kanzler nicht kommentieren. Man unterstütze die Ukrainerinnen und Ukrainer in ihrem Kampf für Integrität und Souveränität. Und das heiße eben auch, dass man die Ziele der Ukraine nicht bestimme, erklärte Scholz.

Forderungen aus der Ukraine - und aus der deutschen Politik

Führende ukrainische Politiker wie Außenminister Kuleba hatten zuletzt mit Nachdruck an Deutschland appelliert, auch Kampfpanzer zu liefern. Aus den Reihen von Grünen und FDP gibt es dafür Zustimmung.

So hatte die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann im Deutschlandfunk erklärt , für sie sei es ein großes Rätsel, warum der Kanzler so zurückhaltend sei. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag sprach sich für die Freigabe der von Kiew angeforderten und nach Angaben des Rüstungskonzerns Rheinmetall sofort verfügbaren Schützenpanzer Marder aus. Auch die Grünen-Politiker Nouripour und Hofreiter befürworteten zuletzt die Lieferung von Kampfpanzern.

"Keine deutschen Alleingänge"

Neben Scholz hatte dagegen etwa Verteidigungsministerin Lambrecht mehrfach betont, es solle keine deutschen Alleingänge geben. Ähnlich äußerte sich Außenministerin Baerbock. Sie sagte, man müsse solche Entscheidungen gemeinsam treffen - in der Koalition ebenso wie auf internationaler Ebene. Allerdings sollte man das auch nicht allzu lange hinauszögern, sagte die Grünen-Politikerin der Frankfurter Allgemeinen.

"Scholz hört auf die falschen Leute in seiner Partei!"

Auch aus den Reihen der Union gibt es klare Forderungen, der Ukraine Kampfpanzer zu liefern. CDU-Chef Merz sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", Scholz höre auf die falschen Leute in seiner Partei. Deshalb verweigere er der Regierung in Kiew die Kampfpanzer, die sie dringend brauche. Dem Bericht zufolge will die Unionsfraktion in der kommenden Woche im Bundestag einen Antrag für eine Ausweitung der Waffenhilfe für die Ukraine einbringen. Darin wird die Bundesregierung demnach aufgerufen, die Genehmigung für die Ausfuhr von Kampf-, Schützen- und Transportpanzern aus Industriebeständen umgehend zu erteilen.

Der Fraktionsvorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament - der CSU-Politiker Weber - sagte, die Lieferung von Kampfpanzern könnte den Krieg verkürzen und Zerstörungen und Leid begrenzen. Dabei müsse Deutschland nicht zwangsläufig auf die Nato-Bündnispartner warten.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.