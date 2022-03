Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) begrüßt Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, vor dem Kanzleramt. (Fabian Sommer/dpa)

Es sei gut und nicht selbstverständlich, dass alle EU-Staaten gemeinsam, schnell und unbürokratisch Kinder Frauen und Männer aufnehmen, schrieb Scholz in einem Tweet nach einem Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Berlin. Dies und die geschlossene Reaktion mit Sanktionen zeige, dass Europa in diesem Krieg näher zusammenrücke. Von der Leyen twitterte, man arbeite gemeinsam an der humanitären Lage, diplomatischen Initiativen, Sanktionen und Energiesicherheit.

Die EU-Staaten hatten sich am Donnerstag auf einen einheitlichen Schutzstatus für Geflüchtete aus der Ukraine verständigt. Als Reaktion auf den Angriffskrieg waren zuvor bereits Sanktionen im Finanzsektor gegen Russland verhängt worden.

