Draghi, Macron und Scholz im Zug nach Kiew. (Ludovic MARIN / POOL / AFP)

Scholz und Macron sagten, der Besuch solle die europäische Solidarität mit den Menschen in der Ukraine verdeutlichen. Der Bundeskanzler kündigte weitere finanzielle, humanitäre und militärische Hilfe aus Deutschland an. Scholz, Macron und Draghi wollen in Kiew mit Präsident Selenskyj zusammenkommen und mit ihm unter anderem über den Wunsch der Ukraine nach einem EU-Beitritt sprechen. Auch der rumänische Präsident Iohannis reiste in die Hauptstadt, um an den Gesprächen teilzunehmen. Kurz nach der Ankunft der Staats- und Regierungschefs wurde in Kiew Luftalarm ausgelöst.

Selenskyj hatte gestern Abend eine Einladung zur Teilnahme an den Gipfeltreffen der G7 sowie der NATO angenommen. Die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrienationen werden Ende Juni in Bayern zusammenkommen; direkt danach ist ein NATO-Gipfel in Madrid geplant.

Der Grünen-Politiker Hofreiter äußerte im Deutschlandfunk (Audiolink) die Hoffnung, dass Scholz auch ein klares Signal für den EU-Kandidatenstatus der Ukraine im Gepäck habe. Noch in dieser Woche will die EU-Kommission dazu ihre Empfehlung abgeben.

