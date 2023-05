Treffen am Mittwoch

Bundeskanzler Scholz im EU-Parlament (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Scholz sagte am Rande eines Auftritts im Europäischen Parlament in Straßburg, man werde morgen sicherlich darüber reden, was im Jahr 2023 noch erforderlich und möglich sei. Aber Basis der Gespräche seien - Zitat - "harte Fakten". Der Kanzler verwies auf 15,6 Milliarden Euro, die der Bund schon jetzt für die Versorgung der Flüchtlinge ausgebe. Die Länder verlangen höhere finanzielle Zuwendungen und werfen dem Bund vor, mit falschen Zahlen zu operieren.

Auch innerhalb der Ampel-Koalition gibt es unterschiedliche Positionen. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Dürr sagte, in der Migrationspolitik gehe es nicht um mehr Geld, sondern um mehr Kontrolle und Steuerung der Einwanderung. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Dröge plädierte dafür, besonders belastete Kommunen stärker zu unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.