Jüdischer Gemeindetag

Beim Jüdischen Gemeindetag in Berlin sagte Scholz, alle hätten die Aufgabe, sich jeden Tag für Empathie und Solidarität zu entscheiden. Das sei die Basis unserer Gesellschaft. Dazu gehöre die Selbstverständlichkeit des jüdischen genauso wie des christlichen oder muslimischen, des religiösen oder nichtreligiösen, des vielfältigen, freien Deutschlands, betonte der Kanzler.

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, erinnerte an antisemitische Vorfälle in Deutschland nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel Anfang Oktober. Er forderte die Bundesregierung auf, in Zukunft auch bei den Vereinten Nationen an der Seite Israels zu stehen. Deutschland hatte sich bei den Resolutionen für einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas enthalten.

Der Jüdische Gemeindetag hat am Donnerstag begonnen. Zu den Jüdischen Gemeinden in Deutschland gehören etwa 95.000 Menschen.