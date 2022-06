Pristina: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), und Albin Kurti, Ministerpräsident des Kosovo, geben nach ihren Gesprächen eine Pressekonferenz. (dpa/Michael Kappeler)

Scholz sagte nach einem Treffen mit dem kosovarischen Regierungschef Kurti in Pristina, es sei wichtig, dass der EU-geführte Dialog zwischen Kosovo und Serbien vorankomme. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine betonte Scholz, in Zeiten wie diesen werde der Wert von Frieden und Sicherheit noch einmal ganz neu deutlich. Kosovo und Serbien müssten mit einem umfassenden nachhaltigen Abkommen eine politische Lösung finden, die auch zur regionalen Stabilität beitrage.

Der Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo ist seit Jahren ungelöst und behindert die EU-Beitrittsperspektiven beider Balkan-Staaten. Die Regierung in Belgrad erkennt die ehemalige südserbische Provinz Kosovo nicht als eigenständigen Staat an.

Bundeskanzler Scholz besucht von heute an zwei Tage lang den Balkan. Dabei geht es unter anderem um die EU-Beitrittsperspektive mehrerer Länder. Im Kosovo steht auch ein Besuch bei den deutschen Soldaten der NATO-geführten Kfor-Mission auf dem Programm. Im Anschluss reist Scholz nach Serbien weiter, wo er unter anderem mit Präsident Vucic zusammenkommt.

Die in der serbischen Hauptstadt Belgrad ansässige Stiftungsinitiative "European Fund for the Balkans" kritisierte, dass sich Scholz nicht mit Vertretern der Opposition oder der Zivilgesellschaft treffen wolle. Außenministerin Baerbock habe dies bei ihrem Besuch vor einigen Monaten getan und dabei klare Worte gefunden, sagte Geschäftsführerin Tomanic im Deutschlandfunk

Zu Umfragen, wonach mehr Menschen in Serbien gegen einen EU-Beitritt des Landes sind als dafür, sagte Tomanic, man beobachte diesen Trend schon länger. Grund sei unter anderem die Berichterstattung in den Medien. Dabei handele es sich viel zu häufig um Propaganda, die nichts mit der Wahrheit zu tun habe.

Am Abend nimmt Scholz an einer Regionalkonferenz im griechischen Thessaloniki teil. Morgen folgen dann Besuche in Nordmazedonien und Bulgarien.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.