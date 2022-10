Bundeskanzler Olaf Scholz bei seiner Pressekonferenz auf der Prager Burg. (Krumphanzl Michal / CTK / dpa)

Er sei sich sicher, dass alle die Notwendigigkeit solcher Maßnahmen verstünden, die man überall werde ergreifen müssen, so Scholz. Der SPD-Politiker bekannte sich zu einer europäischen Lösung der Gaskrise. Man werde das Problem nur gemeinsam lösen können. Zudem müsse man Gespräche mit Norwegen, den USA und anderen Ländern darüber führen, wie sich die Gaspreise senken ließen.

Schon zu Beginn der heutigen Gespräche hatte Scholz Kritik zurückgewiesen: "Viele andere machen etwas Ähnliches jetzt und in den nächsten Jahren". Der Kanzler meinte damit Länder wie Frankreich, die Niederlande oder auch Spanien.

SPD-Chef Klingbeil: "Das tut Europa gut"

Auch der SPD-Vorsitzende Klingbeil verteidigte die deutschen Entlastungspläne. "Es ist auch im europäischen Sinne, dass wir Industrie und Arbeitsplätze hier sichern in Deutschland", sagte Klingbeil im "F.A.Z.-Podcast für Deutschland". Das tue Europa gut. Klingbeil warnte: "Die Alternative wäre ja, dass solche Industrie, dass solche Unternehmen nachher nach Amerika, nach China abwandern - das können wir als Europäer insgesamt nicht wollen."

Polen: "Deutscher Egoismus"

Äußerungen von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ließen allerdings durchblicken, dass ihre Bedenken und jene mehrerer europäischer Staats- und Regierungschefs keineswegs ausgeräumt sind. Sie warnte, es dürfe nicht zu Wettbewerbsverzerrungen kommen. Genau diese befürchten manche EU-Staaten. Polens Ministerpräsident Morawiecki wurde am deutlichsten: Er sprach von "deutschem Egoismus" und forderte Solidarität mit den anderen EU-Mitgliedern. Wenn die deutsche Regierung nur ihre eigenen Unternehmen subventioniere, werde der europäische Binnenmarkt zerstört, sagte Morawiecky.

Kommission kündigt detaillierte Vorschläge an

Von der Leyen kündigte am Abend detaillierte Vorschläge für einen Gaspreisdeckel in den kommenden Wochen an. Die Mehrheit der Mitgliedsländer will einen solchen Höchstpreis für Gas, das an Großhandelsplätzen in der EU verkauft wird, sowie für Gasimporte. Eine Gruppe von Ländern, darunter Polen, Italien und Griechenland, schlagen die Einführung eines "dynamischen Preiskorridors" für Gas in der EU vor. Der lettische Ministerpräsident Karins sagte, er wünsche sich, dass eine Preisobergrenze auf europäischer Ebene beschlossen werde. Allerdings dürfe man die Versorgungssicherheit nicht durch einen zu geringen Einkaufspreis gefährden.

