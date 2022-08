Rede in Prag

Bundeskanzler Scholz hält an der Karls-Universität eine Rede mit einer europapolitischen Standortbestimmung. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Bisher gilt das Einstimmigkeitsprinzip. Dieser Grundsatz war zunehmend kritisiert worden, weil er einzelnen Regierungen die Möglichkeit eröffnet, Beschlüsse zu blockieren.

Wichtig sei auch eine gemeinsame Vereinbarung der EU-Länder zum Abbau der Verschuldung, erklärte Scholz in der Karls-Universität in Prag. Eine solche Regelung müsse verbindlich sein, Wachstum ermöglichen und politisch durchsetzbar sein.

EU-Erweiterung "perspektivisch" richtig

Zu den Kontroversen um die Rechtsstaatlichkeit von Polen und Ungarn erklärte der Kanzler, er halte es für richtig, die Zahlung von EU-Geldern konsequent an die Einhaltung der gemeinsamen Werte zu knüpfen.

Scholz sprach sich ausdrücklich für eine deutliche Erweiterung der EU aus. Die Westbalkan-Staaten, die Ukraine, die Republik Moldau und perspektivisch Georgien gehörten in die EU. Diese Erweiterung sei im Interesse der Europäischen Union.

Außerdem brauche die EU legale Einwanderungswege sowie ein "faires und krisenfestes Asylsystem". Europa bleibe für Millionen Menschen auf der ganzen Welt ein Sehnsuchtsort, sagte der SPD-Politiker. Auch künftig würden Menschen auf der Suche nach Schutz vor Krieg und Verfolgung oder nach Arbeit und einem besseren Leben kommen. Europa brauche Zuwanderung, unterstrich der Kanzler mit Verweis auf die Personalengpässe. Es gelte daher, Migration vorausschauend zu gestalten, statt immer nur ad hoc auf Krisen zu reagieren. Das bedeutet, auch legale Migration zu ermöglichen. Zugleich sprach sich Scholz für einen wirksamen Schutz der EU-Außengrenzen aus, der rechtsstaatlichen Standards gerecht werde.

Scholz wirbt für gemeinsames Luftverteidigungssystem

Des Weiteren schlug Scholz vor, gemeinsam mit europäischen Nachbarn ein neues Luftverteidigungssystem zu entwickeln. Ein solches System wäre ein Sicherheitsgewinn für ganz Europa, sagte er. Zudem wäre es kostengünstiger und leistungsfähiger, als wenn jeder seine eigene, teure und hochkomplexe Luftverteidigung aufbaue. In Europa habe man bei der Verteidigung gegen Bedrohungen aus der Luft und aus dem Weltraum erheblichen Nachholbedarf.

Details nannte Scholz nicht. Das Vorhaben gilt als Antwort auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der inzwischen seit mehr als einem halben Jahr andauert. Deutschland werde in den kommenden Jahren erheblich in die Luftverteidigung investieren, kündigte Scholz an. Dies solle von Beginn an so gestaltet werden, dass sich europäische Nachbarn beteiligen könnten. Konkret nannte er die Niederlande, Polen, die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, Tschechien, die Slowakei sowie die Partner in Skandinavien.

