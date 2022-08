Israelischer Botschafter Prosor

Der neue israelische Botschafter in Deutschland, Ron Proso (IMAGO / Bernd Elmenthaler)

Scholz müsse nicht beweisen, dass er an der Seite seines Volkes stehe, sagte Prosor der "Bild"-Zeitung. Scholz habe auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Abbas in Berlin dessen Vorwurf der Apartheid widersprochen und zuvor bekräftigt, dass Israels Existenz für ihn und die Deutschen Staatsräson sei. Darauf vertraue er, betonte Prosor. Abbas hatte Israel vor einer Woche einen vielfachen Holocaust an den Palästinensern vorgeworfen und damit Empörung ausgelöst. Die Pressekonferenz wurde schließlich beendet, ohne dass Scholz auf diese Äußerung umgehend reagierte. Später distanzierte er sich deutlich, was als zu spät kritisiert wurde.

Im Nachgang wurde der Kanzler auch vom Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Klein, verteidigt, der von einem Kommunikationsproblem zwischen Scholz und seinem Regierungssprecher sprach.

