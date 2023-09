Reise zur UNO

Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem Weg in die Regierungsmaschine (Archivbild) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Der SPD-Politiker wird morgen zunächst an einem Gipfeltreffen für nachhaltige Entwicklung teilnehmen. Später steht dann ein Festakt zur 50-jährigen Mitgliedschaft Deutschlands bei den Vereinten Nationen an. Tags drauf will der Kanzler an der Eröffnungssitzung der 78. Vollversammlung teilnehmen später vor den Vertretern der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen eine Rede halten. Es ist seine zweite UNO-Generaldebatte als deutscher Regierungschef. Für Mittwoch ist dann die Teilnahme an einem Klimagipfel sowie an einer offenen Sitzung des Sicherheitsrates zum Ukraine-Krieg geplant. Auch hier will Scholz eine Rede halten.

Neben dem Bundeskanzler werden auch Außenministerin Baerbock, Umweltministerin Lemke und Entwicklungsministerin Schulze in New York erwartet.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.