Israel Scholz: Nato wird in Krieg in der Ukraine nicht eingreifen

Die Nato wird Bundeskanzler Scholz zufolge nicht militärisch in den Ukraine-Russland-Konflikt eingreifen. Das wäre in dieser Situation falsch, sagte Scholz bei seinem Antrittsbesuch in Israel nach einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Bennett. Man werde die Ukraine aber weiter unterstützen. Er rief den russischen Präsidenten Putin auf, sofort alle Kampfhandlungen zu stoppen.

02.03.2022