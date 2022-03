Beim Besuch von Nato-Generalsekretär Stoltenberg in Berlin sagte Scholz, man stehe an der Seite der Ukraine und unterstütze das Land durch finanzielle Mittel, durch humanitäre Hilfe und auch durch die Lieferung von Militärgütern. Das Schicksal der Menschen in der Ukraine gehe allen nahe. Der ukrainische Präsident Selenskyj habe am Vormittag mit eindrucksvollen Worten im Bundestag die schwierige Lage beschrieben.