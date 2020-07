Als Konsequenz aus der Affäre um den Zahlungsdienstleister Wirecard hat Bundesfinanzminister Scholz einen Umbau der Finanzaufsicht angekündigt.

Es sei die Aufgabe des Gesetzgebers, die Schutzmechanismen zu überprüfen und zu verbessern, sagte Scholz der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Deshalb solle die Finanzaufsichtsbehörde Bafin künftig ein unmittelbares Durchgriffsrecht bekommen und personell aufgestockt werden. Sonderprüfungen in großem Umfang müssten jederzeit möglich sein, und zwar ohne das bisherige zweistufige Verfahren. Veränderungen solle es auch bei den Wirtschaftsprüfern geben, sagte Scholz weiter. So stelle sich die Frage, ob eine Gesellschaft ein Unternehmen gleichzeitig beraten und prüfen könne.



Bei dem Dax-Unternehmen Wirecard war durch Bilanzfälschungen ein Fehlbetrag von 1,9 Milliarden Euro entstanden. Der Börsenkurs stürzte ab, das Unternehmen meldete Insolvenz an. Der bisherige Wirecard-Chef Braun stellte sich der Justiz.