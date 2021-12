Bundeskanzler Scholz ist zu einem Gipfeltreffen der sogenannten Östlichen Partnerschaft in Brüssel angekommen. (Johanna Geron, Pool Photo via AP/dpa)

In den Gesprächen geht es um eine weitere Anbindung von Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau sowie der Ukraine an die EU. Das Format besteht seit 2009. Nicht mehr dabei ist Belarus, die Kooperation wurde bis auf Weiteres ausgesetzt. Zentrales Thema wird aus aktuellem Anlass auch der russische Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine sein. Deren Präsident Selenskyj wollte am Rande des Gipfeltreffens mit Scholz und dem französischen Präsidenten Macron über eine weitere Umsetzung des Minsker Abkommens beraten.

Vor seiner Abreise hatte Scholz im Bundestag die erste Regierungserklärung als Kanzler abgegeben und dabei die Kernpunkte des Ampel-Koalitionsvertrags skizziert. Zugleich warb er für eine noch größere Impfbereitschaft der Bürger zur Bekämpfung der Pandemie. Redner der Opposition kritisierten unter anderem eine unsolide Finanzpolitik, eine nicht ausreichende Unterstützung von Pflegekräften sowie eine Spaltung der Gesellschaft durch die Corona-Maßnahmen.

