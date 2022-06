Hohe Benzinpreise

Hintergrund ist die Debatte, ob die steuerliche Entlastung bei den Spritpreisen an Kunden weitergegeben werden. Bundeswirtschaftsminister Habeck hatte im Deutschlandfunk baldige Vorschläge für ein "Kartellrecht mit Klauen und Zähnen" für mehr Wettbewerb angekündigt. Habeck will das Kartellrecht so verändern, dass es "zielgenau einen ähnlichen Effekt" haben wird wie eine Übergewinnsteuer. Er verwies darauf, dass sein Kabinettskollege, Bundesfinanzminister Lindner (FDP), es abgelehnt hat, eine Übergewinnsteuer einzuführen. "Ich weiß nicht, ob sich da noch was bewegt", sagte Habeck im Deutschlandfunk