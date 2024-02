Bundeskanzler Scholz (rechts) empfängt den französischen Premierminister Attal zu dessen Antrittsbesuch in Berlin. (dpa / Kay Nietfeld)

Bei dem Gespräch wurden Differenzen in der Handelspolitik deutlich. Scholz erklärte, aus seiner Sicht müsse das Freihandelsabkommen mit den lateinamerikanischen Mercosur-Staaten bald in Kraft gesetzt werden. Der von der EU-Kommission ausgehandelte Vertrag habe eine große geostrategische Bedeutung, betonte der Kanzler. Nach 20 Jahren Verhandlungen sei es an der Zeit, zu einem Abschluss zu kommen. Attal bekräftigte dagegen die Ablehnung der französischen Regierung und bezeichnete das Abkommen als unausgereift. Er argumentierte, man könne keinem Handelsabkommen zustimmen, in dem Herstellern in anderen Ländern Praktiken erlaubt würden, die in der EU verboten seien.

