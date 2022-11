G20-Gipfel

Bundeskanzler Scholz auf Bali, Indonesien (AP/dpa/Willy Kurniawan)

Dass es Verständigungen gegeben habe, die weit über das hinausreichten, was zu erwarten gewesen sei, bleibe der Erfolg dieses Gipfels, sagte Scholz mit Blick auf die Ukraine. Dass man klare Worte zum russischen Angriffskrieg gefunden habe, sei außerordentlich. Präsident Putin sei in der Welt nahezu isoliert und habe keine starken Bündnispartner. In der G20-Abschlusserklärung verurteilten die meisten Mitglieder den Krieg in der Ukraine auf das Schärfste. Russlands Position wurde mit dem Satz berücksichtigt, dass es andere Auffassungen gebe. Das Gremium - inklusive Russland - nannte den Einsatz von Atomwaffen und die Drohung damit als unzulässig. Thematisiert wurden zudem die globale Ernährungskrise und der Klimaschutz. Als Lehre aus der Corona-Pandemie wurde ein Fonds mit 1,4 Milliarden Dollar ausgestattet, um Gesundheitssysteme zu stärken.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.