Angriff auf Ukraine Scholz: "Putin wird nicht gewinnen"

Bundeskanzler Scholz hat Russland gewarnt, nach dem Angriff auf die Ukraine weitere Länder ins Visier zu nehmen. In einer Ansprache an die Menschen in Deutschland sagte Scholz, die westlichen Bündnispartner seien sich einig, dies mit "all uns zur Verfügung stehenden Mitteln" zu verhindern.

24.02.2022