Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) (picture alliance/dpa/POOL AP/Michael Sohn)

In den Verträgen sei eindeutig festgehalten, dass in Dollar oder Euro bezahlt werden müsse, sagte er nach dem G7-Gipfel in Brüssel. FDP-Parteivize Kubicki sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Rubel-Forderung von Staatschefs Putin mache erneut deutlich, dass man sich schnellstens von der russischen Gasversorgung lösen müsse. Kubicki plädierte neben dem geplanten Aufbau von Infrastruktur für Flüssigerdgas dafür, die Braunkohle als Energieträger wieder stärker in den Fokus zu nehmen. Zudem müssten die drei stillgelegten Kernkraftwerke wieder reaktiviert werden und die noch aktiven länger am Netz bleiben.

Putin hatte angekündigt, Gas-Lieferungen an - Zitat - "unfreundliche Staaten" - nur noch in Rubel abzurechnen. Mit der Maßnahme könnte er die unter Druck geratene russische Währung stützen. Die Importländer müssten sich dann Rubel beschaffen.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.