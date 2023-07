Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf der Sommer-Pressekonferenz (Michael Kappeler / dpa )

Bei der Sommer-Pressekonferenz in Berlin sagte der SPD-Politiker, er sei zuversichtlich, dass die AfD dann nicht viel anders abschneiden werde als bei der vergangenen Wahl. 2021 kam die AfD auf 10,3 Prozent, derzeit verzeichnet sie in Umfragen fast doppelt so hohe Werte.

Scholz sieht als Grund dafür unter anderem die inzwischen sehr unterschiedlichen Lebensmodelle in Deutschland. Er sagte mit Blick etwa auf Hochschulabschlüsse, man müsse neu bewerten, dass es nicht das eine gebe, was richtig sei und alles andere aussteche. Es brauche mehr Gelassenheit in Hinblick auf das Miteinander, betonte Scholz.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.