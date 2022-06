Ukraine-Krieg

Scholz reist laut Bild am Sonntag noch diesen Monat nach Kiew

Bundeskanzler Scholz plant einem Medienbericht zufolge noch vor dem Ende Juni stattfindenden G7-Gipfel einen Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Wie die "Bild am Sonntag" schreibt, will Scholz zusammen mit dem französischen Präsidenten Macron und dem italienischen Ministerpräsidenten Draghi reisen.

11.06.2022