Bundeskanzler Scholz fliegt heute nach Estland. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Dazu gehören auch Lettland und Litauen. Alle drei Länder grenzen an Russland. Gemessen an ihrer Wirtschaftskraft sind sie unter den stärksten Unterstützern der angegriffenen Ukraine. Neben der weiteren Hilfe für Kiew dürfte die militärische Stärkung der NATO-Ostflanke zum Schutz vor russischer Bedrohung wichtigstes Thema bei dem Treffen in der estnischen Hauptstadt Tallinn sein.

Gestern hatten die drei Führungsnationen der im Baltikum stationierten NATO-Verbände eine engere Kooperation mit den Streitkräften Estlands, Lettlands und Litauens angekündigt. Dazu waren Militärs aus Deutschland, Großbritannien und Kanada mit ihren baltischen Kollegen auf dem Stützpunkt im litauischen Rukla zusammengekommen, an dem sich auch Bundeswehr-Soldaten befinden. Dort wird derzeit am Aufbau einer Kampfbrigade mit bis zu 5.000 Soldaten gearbeitet, die von Deutschland geführt werden soll.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.