"BamS"-Bericht

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf dem Weg zu seiner Regierungsmaschine in Berlin Schönefeld (Archivbild) (dpa/Michael Kappeler)

Demnach sollen Paris und Berlin schon länger über einen gemeinsamen Kiew-Besuch verhandelt haben. Nach Informationen der Zeitung wollte Macron aber erst nach den französischen Parlamentswahlen fahren. Ziel sei es, mit der Reise ein Zeichen der europäischen Einigkeit zu setzen. Die Teilnahme Draghis sei von Paris vorgeschlagen worden, hieß es weiter.

Noch nicht offiziell bestätigt

Ein Sprecher der Bundesregierung wollte den Bericht zunächst nicht kommentieren. Auch bei den Regierungen in Rom und Paris war zunächst keine Bestätigung zu erhalten. Aus dem Élyséepalast hatte es vor dem Wochenende lediglich geheißen, Macron stehe für einen Besuch in der Ukraine zwar zur Verfügung, konkrete Reisepläne und Daten gebe es aber noch nicht. Eine solche Reise könne vor, aber auch nach dem EU-Gipfel stattfinden. Von einem gemeinsamen Besuch mit Scholz oder Draghi war nicht die Rede. Der Zweck einer Reise von Macron werde darin bestehen, der Ukraine eine europäische Perspektive zu eröffnen oder diese in Gang zu setzen, hieß es.

"Reisen müssen Sinn ergeben"

Der Bundeskanzler war wiederholt dafür kritisiert worden, dass er anders als viele andere europäische Spitzenpolitiker seit Beginn der russischen Invasion bislang noch nicht in die Ukraine gereist ist. Hintergrund war zunächst unter anderem eine Kontroverse um eine Ausladung von Bundespräsident Steinmeier durch die ukrainische Regierung. Dieser diplomatische Konflikt wurde inzwischen aber ausgeräumt. Allerdings sind auch Macron und Draghi seit dem Überfall Russlands nicht zu Gast in Kiew gewesen.

Auf die Frage nach seinen eigenen Besuchsplänen angesichts bereits erfolgter Ukraine-Reisen einiger seiner Kabinettsmitglieder wie etwa Außenministerin Baerbock, Landwirtschaftsminister Özdemir und Kulturstaatsministerin Roth hatte Scholz zuletzt erklärt: "Diese Reisen begrüße ich alle. (...) Die ergeben auch alle einen Sinn." Das sei "auch immer der Maßstab für jede Reise". In früheren Äußerungen hatte der SPD-Politiker darauf verwiesen, dass es ihm bei einer solchen Reise nicht um Symbole, sondern um Inhalte gehe: "Ich werde nicht mich einreihen in eine Gruppe von Leuten, die für ein kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin was machen. Sondern wenn, dann geht es immer um ganz konkrete Dinge."

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Lesen Sie außerdem:

Diese Nachricht wurde am 12.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.