Bundeskanzler Olaf Scholz befindet sich auf einer Lateinamerika-Reise. (imago / Eberhard Thonfeld)

In der Hauptstadt Brasília wird er vom linksgerichteten Präsidenten Lula empfangen.

In den Gesprächen soll es unter anderem um Maßnahmen gegen die Erderwärmung, eine Zusammenarbeit bei der Energiepolitik sowie den Schutz des Regenwaldes gehen. Ein weiteres Thema dürfte das Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur sein.

Bei seinem vorangegangenen Aufenthalt in Argentinien hatte Scholz dazu aufgerufen, die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen wieder in Gang zu bringen. Scholz sagte nach einem Treffen mit dem argentinischen Präsidenten Fernandez in Buenos Aires, die seit mehr als 20 Jahre währenden Gespräche hätten schon lange genug gedauert. Es sei wichtig, die Verhandlungen bald zu einem gelungenen Ende zu führen.

