USA Scholz reist zu Antrittsbesuch nach Washington und trifft Biden

Bundeskanzler Scholz reist heute zu seinem Antrittsbesuch in die USA, der ganz im Zeichen der Ukraine-Krise stehen dürfte. Morgen ist ein Treffen mit dem amerikanischen Präsidenten Biden im Weißen Haus in Washington geplant. Dem Kanzler war in den vergangenen Wochen von osteuropäischen Nato-Partnern, aber auch aus den Vereinigten Staaten vorgeworfen worden, Russland in der Ukraine-Frage zu wenig unter Druck zu setzen.

06.02.2022