Kurzbesuch

Mit dem britischen Premierminister Starmer ist der SPD-Politiker zu einem Vier-Augen-Gespräch in der Nähe von London verabredet. Starmers Labour-Partei gehört wie die SPD zur sozialdemokratischen Parteienfamilie in Europa. Beobachter gehen davon aus, dass es in dem Gespräch um die Beziehungen Großbritanniens zur Europäischen Union gehen wird sowie um die Rolle des Landes in der NATO. Starmer strebt nach eigener Darstellung an, Großbritannien wieder enger an die EU heranzuführen. Er wird deshalb auch als Gast am EU-Gipfeltreffen am Montag in Brüssel teilnehmen.

Großbritannien war vor fünf Jahren aus der Europäischen Union ausgetreten.

