Verstorbener Papst Benedikt

Gläubige stehen vor dem Petersdom. (Ben Curtis/AP/dpa)

Ein Regierungssprecher bestätigte die Teilnahme von Scholz an dem Requiem am Donnerstagvormittag auf dem Petersplatz. Außerdem wird Bundestagspräsidentin Bas nach Angaben einer Sprecherin im Vatikan dabei sein. Für den öffentlichen Gottesdienst hatte sich zuvor schon Bundespräsident Steinmeier ankündigt. Auch der bayerische Ministerpräsident Söder will anreisen; Benedikt stammte aus dem Bundesland.

Der emeritierte Papst war am Silvestermorgen im Alter von 95 Jahren im Vatikan gestorben. Auch heute öffnete der Petersdom in Rom die Pforten für Besucher, die sich von ihm verabschieden wollten.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.