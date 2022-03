Bundeskanzler Scholz reist in die Türkei. Symbolbild. (Kay Nietfeld/dpa)

Bei einem Treffen mit Präsident Erdogan in der Hauptstadt Ankara dürfte es vor allem um den Krieg in der Ukraine gehen. Die Türkei pflegt enge Beziehungen zur Ukraine und zu Russland und sieht sich in dem Konflikt als Vermittler. Am Donnerstag waren die Außenminister der beiden Länder in Antalya zu ihrem ersten Treffen seit Beginn des russischen Angriffs zusammengekommen. Die Gespräche blieben ohne konkretes Ergebnis. Die Minister der beiden Konfliktparteien erklärten sich aber zu einem weiteren Treffen bereit.

